Стало известно имя солдата ВСУ, погибшего при обстреле на Донбассе

Военнослужащий 93-й ОМБр погиб в результате обстрела грузовика ВСУ.

21 мая в результате обстрела боевиками грузового автомобиля ВСУ погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр“ Евгений Сафонов. Об этом сообщили в пресс-службе 93-й ОМБр “Холодный Яр“.

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Евгений Сафонов был известен под позывным “Сафон“ и был номером расчета в противотанковом дивизионе. У погибшего военного остались жена и двухлетний ребенок.



“С глубокой скорбью и болью в сердце мы вынуждены сообщить о смерти нашего собрата - солдата Евгения Николаевича Сафонова. В 4 часа утра грузовик, в котором ехали холодноярцы, попал под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра, из-за чего Евгений погиб, а его товарищи получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет“, - сообщили в бригаде.

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Евгений Сафонов вступал на службу в 93-ю ОМБр в январе 2019 года. В 2014 году он воевал в добровольческом батальоне “Айдар“.



“Он родился 25 ноября 1988 в Павлограде, где жил постоянно. Имел среднее образование. Работал на шахте… У Евгения также осталась мать, брат, жена. Осиротел 2-летний сын Денис“, - написали его сослуживцы.

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фотографии с места обстрела грузовика ВСУ в Луганской области.

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