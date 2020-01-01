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Судью на Донбассе задержали за подделку документов

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Судья использовала фальшивый паспорт, чтобы скрыть факт проживания на временно оккупированной территории.
Судью проверяют на связь с сепаратистами
Судью проверяют на связь с сепаратистами
пресс-центр СБУ
 
Судья одного из районных судов Донецкой области ездила на работу из временно оккупированного Донецка по поддельным документам, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
Следствие установило, что женщина использовала поддельный паспорт, чтобы скрыть от руководства госучреждения факт постоянного проживания на временно оккупированной территории. 
 
Сотрудники контрразведки задержали судью во время попытки пересечь КПП Новотроицкое якобы под чужим именем. 
 
Чиновнице сообщили о подозрении по статье об использовании поддельных документов. Также правоохранители пытаются выяснить ее связь с сепаратистами.
 
Ранее правоохранители разоблачили на Тернопольщине производство фальшивых документов. Среди них были, в частности, паспорта и права.
 
Еще Корреспондент писал, что на Киевщине задержали торговцев поддельными документами.

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Теги: Донецкая область, судья, документы, подделки
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Источник: korrespondent.net

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