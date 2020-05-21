Covid не утихает. Ситуация в Черновицкой области

Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. На сегодняшнее утро из 19 706 больных – 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области.

Главным эпицентром заболевания коронавирусом в Украине остается Черновицкая область. 20% всех заражений вирусом зафиксированы именно в Буковине. В области продолжает действовать карантин, а для контроля ситуации в регион пожаловали министры из Киева.

Много больных

Министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов полетели в Черновицкую область разбираться с эпидемической ситуацией.

“Очень важно самому на месте оценить ситуацию – пообщаться с нашими врачами, медицинскими работниками, увидеть собственными глазами, как это происходит, чего им не хватает, какая нужна еще помощь", - завил Степанов.

По словам министра, он собирается оценить второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом вопросе, в том числе и в связи с эпидемией.

При этом в области уже загруженность больничных коек превышает 50%. Из-за этого регион не переходит к этапу ослабления карантина с 22 мая.

В области наоборот продлили запрет на работу непродовольственных магазинов, предоставление стоматологических услуг, посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий.

Возникла в Черновицкой области и проблема с традиционными свадьбами. По словам председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, на традиционные буковинские свадьбы приглашают по 500 гостей.

Но в Минздраве говорят, что подобные мероприятия разрешат только после того, как на Буковине несколько дней подряд будет ноль заболевших.

Поможет вертолет?

Министерство внутренних дел выделило Черновицкой области санитарный вертолет для транспортировки больных.

"В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционно больных. За рейс он может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали Госслужбе по чрезвычайным ситуациям безвозмездно.

Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Выплаты медикам

При том, что Буковина – это регион с наибольшим количеством заболевших, в области есть проблемы и с выплатой надбавок медикам, которые лечили больных коронавирусом.

“К нам 14 мая обратилась Черновицкая ОГА, что у них возникли определенные проблемы с финансированием, что необходимая сумма средств — 5 млн 600 тыс. гривен. Министерство здравоохранения мгновенно отреагировало, были проведены необходимые консультации с Министерством финансов, согласована позиция, будут выполнены определенные технические моменты, которые называются „приближение бюджетных ассигнований“, и в понедельник эти средства будут перечислены в Черновицкую область, чтобы все выплаты были осуществлены”, — пояснил Степанов, заверив, что медикам не стоит волноваться по поводу выплат.

Пик не пройден

В Черновицкой ОГА полагают, что область еще не прошла пик эпидемии. При этом местные чиновники уверены, что в их регионе больше всего заболевших, потому что они тщательнее проводят тесты.

“У нас хорошо работают эпидемиологи, проводят очень много ПЦР-исследований. Кроме того, сыграла роль история путешествия многих наших земляков, много контактных. И немного низкая самодисциплина, наверное, пренебрегают масочным режимом. Например, несмотря на карантин, на майские праздники многие устроили шашлыки, массово собираются на выходные. Повлияло также и посещение церквей”, — объяснил директор департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Олег Черный причину столь массовых заболеваний в области.