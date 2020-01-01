Дело Шеремета: адвокат рассказал о резком повороте в деле

Один из главных подозреваемых в убийстве журналиста теперь проходит по делу как рядовой исполнитель, а не организатор.

Военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сменили подозрение. Об этом в Facebook написал юрист Леонид Маслов.

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“Убрали “ультранационалистические идеи“, “величие арийской расы“ и другой подобный трэш. Теперь “неустановленные лица, действующие по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста“. Эти неустановленные лица “привлекли“ А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко“, - написал Маслов.

Юрист подчеркнул, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве. Соответственно, по мнению следствия, “неустановленные лица“, фигурирующие в деле, привлекли вышеуказанных подозреваемых не за деньги.

Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Субару и при неизвестных обстоятельствах хранили неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение, - добавил Маслов.

По словам адвоката, в пятницу, 22 мая, вероятно, будет формально завершено расследование и раскрыты все доказательства.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в деле Шеремета глава МВД Аваков является ответственным за результат. Президент назвал дело Шеремета сложным, но суд всё равно разберется.

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