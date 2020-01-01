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В Одессе возле затонувшего танкера воздух загрязнен в 15 раз выше нормы

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Загрязнение зафиксировали сотрудники городской спасательной службы.
Затонувший у берегов Одессы танкер Delfi
Затонувший у берегов Одессы танкер Delfi
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Экологическая инспекция в Одессе обнаружила серьезное загрязнение воды и воздуха вблизи места, где затонул танкер Delfi. Допустимая норма превышена там в 15 раз. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на и. о. главы Госэкоинспекции в Одесской области Артема Заярного.

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Загрязнение ночью выявили сотрудники городской спасательной службы. Прибывшие на место специалисты экологической лаборатории взяли пробы воды. 

"Проще всего судно распилить и локализовать, но мы категорически против. Потому что подобные действия приведут к разливу масла, к разливу нефтепродуктов и ухудшит ситуацию. Мы можем убеждать владельца, убеждать Администрацию морских портов Украины, чтобы судно убрали на территорию порта - или краном, или буксирами", - рассказал Заярный.

По данным издания, городской совет Одессы намерен подать в суд, чтобы обязать хозяина убрать затонувший танкер с пляжа. 

Напомним, в Одессе мужчина с пистолетом пытался попасть на аварийный танкер.

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Теги: танкер, Одесса, загрязнение, экология
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