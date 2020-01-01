Украина купит сотни аппаратов ИВЛ за деньги евробанка

Глава Минздрава в ходе визита на Буковину пообщался с медиками и пообещал им новые зарплаты и новую медтехнику.

Украина закупит аппараты искусственной вентииляции легких за средства Европейского инвестиционного банка. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе визита в Черновицкую область в четверг, 21 мая.

В ходе визита министр вместе с главой Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым посетил областную клиническую больницу, где пообщался с врачами и поинтересовались их потребностями. В частности, обсудили действенны протоколы лечения COVID-19 и какого оборудования не хватает медикам.

"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будет закуплено несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", - заявил Степанов на встрече с медиками.

Также он поднял вопрос о зарплатах медработников.

"Вместе с премьер-министром и президентом мы ищем возможности, каким образом уже в этом году увеличить заработную плату медикам в среднем на 50%. Считаю также, что в следующем году на медицину следует направить 6% от ВВП, а не 3%, как сейчас", - сказал министр.

Как известно, вместе со Степановым и Немчновым на Буковину приехал глава МВД Арсен Аваков. Представители Кабмина посетили регион из-за сложной ситуации с коронавирусом.

По данным на утро 21 мая в регионе 2000 заболевших коронавирусом, 728 уже выздоровели, а 114 - умерли.

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