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Украина купит сотни аппаратов ИВЛ за деньги евробанка

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Глава Минздрава в ходе визита на Буковину пообщался с медиками и пообещал им новые зарплаты и новую медтехнику.
Делегация Кабмина на Буковине
Делегация Кабмина на Буковине
Скриншот из видео

Украина закупит аппараты искусственной вентииляции легких за средства Европейского инвестиционного банка. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе визита в Черновицкую область в четверг, 21 мая.

В ходе визита министр вместе с главой Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым посетил областную клиническую больницу, где пообщался с врачами и поинтересовались их потребностями. В частности, обсудили действенны протоколы лечения COVID-19 и какого оборудования не хватает медикам.

"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будет закуплено несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", - заявил Степанов на встрече с медиками.

Также он поднял вопрос о зарплатах медработников.

"Вместе с премьер-министром и президентом мы ищем возможности, каким образом уже в этом году увеличить заработную плату медикам в среднем на 50%. Считаю также, что в следующем году на медицину следует направить 6% от ВВП, а не 3%, как сейчас", - сказал министр.

Как известно, вместе со Степановым и Немчновым на Буковину приехал глава МВД Арсен Аваков. Представители Кабмина посетили регион из-за сложной ситуации с коронавирусом.

По данным на утро 21 мая в регионе 2000 заболевших коронавирусом, 728 уже выздоровели, а 114 - умерли.

 

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Теги: Минздрав, медики, Коронавирус, ЕИБ, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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