Енин будет представлять Украину в Суде ООН в делах против РФ

Заместителем Енина в этих процессах Зеленский назначил посла Украины в Нидерландах Ченцова.

Заместитель главы МИД Евгений Енин будет представлять Украину в делах против РФ в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Зеленский.

На этом посту Евгений Енин сменит Елену Зеркаль.

"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Енина Евгения Владимировича как агента Украины по делам против РФ, которые рассматриваются Международным судом ООН, о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами, созданными в соответствии с приложением VII к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в отношении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей, осуществлять представительство Украины в указанных делах", - говорится в распоряжении.

Заместителем Енина в этих процессах станет Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

При этом международная юридическая команда, которая ведет процесс по делам против РФ, осталась неизменной, ее костяк формируют нанятые консультанты, представители юридической компании Covington & Burling, с которыми МИД продлил контракт.

Как известно, ранее Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России представляла Елена Зеркаль. Однако в конце прошлого года она уволилась из МИД, а в январе начала работать в Нафтогазе, где защищает интересы компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, в отношении захваченных Россией активов группы Нафтогаз в Крыму.

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