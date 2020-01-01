Несколько месяцев будем в режиме "мягких шагов", - Аваков о карантине

Арсен Аваков провел рабочий визит в Черновицкую область.

После ослабления карантинных ограничений, Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме “мягких шагов“ выхода из карантина. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

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“Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией достаточно достойно потому, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме “мягких шагов“. Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными“, - заявил министр.



Аваков отметил, что постепенно начинают открываться пропускные пункты на границах со странами Евросоюза. Всего открыто 66 пунктов на границе Польшей, Венгрией, Молдовой, Румынией и Словакией.



“У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме“, - сказал он.

В ходе визита в Черновицкую область Аваков передал местным специалистам санитарный вертолет МВД. За рейс МИ-8 может перевозить от 4 до 6 больных на расстояние до 1200 км. Внутри вертолета находится изоляционная капсула BIO-BAG EBV-30/40, а также биозащитные комплекты, обеззараживающий душ, изоляционная камера.

Напомним, три министра посетили сегодня Буковину, где больше всего случаев Covid-19.

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