Президент подписал "антиколомойский" закон

Ключевым положением документа является запрет возвращения национализированных банков их прежним владельцам.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал банковский закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам, необходимый для утверждения программы с Международным валютным фондом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Закон №2571-д регулирует полномочия Национального банка по выводу банков с рынка, признания их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Поскольку закон касается в первую очередь ситуации с “ПриватБанком“, которым до национализации владел олигарх Игорь Коломойский, закон неофициально прозвали “антиколомойським“.

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Принятие этого закона является ключевым требованием, которое Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). 21 мая его подписал спикер парламента, после чего документ направили президенту.

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