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Миллион на дороге и штаны Кардашьян: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 21 мая 2020 года.
Ким Кардашьян снялась в "стриптизерских" штанах и белье
Ким Кардашьян снялась в "стриптизерских" штанах и белье
instagram.com/kimkardashian
Cмотрите фотогалерею Миллион на дороге и штаны Кардашьян: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 21 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как украинские звезды похвастались своими вышиванками, а ведущая Лиззи Канди на карантине подстригла кусты в бикини.
 
Появилось фото подбитого военного грузовика ВСУ, а в Киеве ночью сгорели автомобили.
 
 

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Теги: фото, пикет, фоторепортаж, Ким Кардашьян, вышиванка, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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