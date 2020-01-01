Миллион на дороге и штаны Кардашьян: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 21 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 21 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как украинские звезды похвастались своими вышиванками, а ведущая Лиззи Канди на карантине подстригла кусты в бикини.
Появилось фото подбитого военного грузовика ВСУ, а в Киеве ночью сгорели автомобили.
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