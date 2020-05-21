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Минюст определился с платой за моральный ущерб при люстрации

Комментариев: 1
Определять наличие морального ущерба у бывших чиновников будет специальная люстрационная комиссия.
Максимальная сумма компенсаций составит 200 необлагаемых минимумов
Максимальная сумма компенсаций составит 200 необлагаемых минимумов
segodnya.ua
Чиновники в случае незаконной люстрации смогут получить 3,4 тыс. грн в качестве компенсации за полученный моральный ущерб. Об этом говорится в новом законопроекте о люстрации, разработанном министерством юстиции.
 
 
В документе отмечается, что за моральный ущерб бывший чиновник сможет получить до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, который составляет 17 грн.
 
Принимать решения о законности и незаконности люстрации будет специальная люстрационная комиссия. Возмещать материальный ущерб предлагается путем сравнения дохода на потерянном месте работы и на новом месте.
 
Выплате в качестве материального ущерба подлежит разница в доходах на новом и прежнем местах работы. 
 
Как сообщалось ранее, суд обязал СБУ восстановить люстрированного офицера и выплатить ему 2,5 млн гривен компенсации за незаконное увольнение.

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Теги: Минюст, законопроект, чиновники, люстрация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ТТ69    21.05.2020, 20:09
Оценка:  0
ТТ69
Определять наличие морального и материального ущерба для народа от бывших чиновников будет специальная комиссия.
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