Минюст определился с платой за моральный ущерб при люстрации

Определять наличие морального ущерба у бывших чиновников будет специальная люстрационная комиссия.

Чиновники в случае незаконной люстрации смогут получить 3,4 тыс. грн в качестве компенсации за полученный моральный ущерб. Об этом говорится в новом законопроекте о люстрации, разработанном министерством юстиции.

В документе отмечается, что за моральный ущерб бывший чиновник сможет получить до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, который составляет 17 грн.

Принимать решения о законности и незаконности люстрации будет специальная люстрационная комиссия. Возмещать материальный ущерб предлагается путем сравнения дохода на потерянном месте работы и на новом месте.

Выплате в качестве материального ущерба подлежит разница в доходах на новом и прежнем местах работы.

Как сообщалось ранее, суд обязал СБУ восстановить люстрированного офицера и выплатить ему 2,5 млн гривен компенсации за незаконное увольнение.

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