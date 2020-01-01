Зеленский предложил Кабмину ряд изменений в Налоговый кодекс

Владимир Зеленский предложил сотрудничать с бизнес-ассоциациями при разработке изменений в законодательстве.

Президент обратился к Кабмину с предложениями по изменениям в Налоговый кодекс Офис президента

Президент Владимир Зеленский обратился в Кабмин с предложениями по изменениям в Налоговый кодекс. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 21 мая.

Зеленский направил письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Раду законодательные инициативы. Зеленский хочет, чтобы были внедрены прозрачные и детализированные механизмы реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения.

Также Зеленский считает важным определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения.

По мнению Зеленского, нужно уменьшить размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.

Кабмин должен обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля по отчетности резидентов Украины по доходам, в частности, полученных из источников за пределами Украины, а также данных, получаемых от компетентных органов иностранных государств в соответствии с законом. Должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации, считает президент.

Зеленский предложил разработать и внести в Раду законопроект об одноразовом декларировании.

"Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", - продолжил Зеленский.

Наконец, Кабмин должен подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и нардепов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечения четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии. Законопроект должен быть внесен на рассмотрение Рады до конца 2020 года.

Напомним, что ранее Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов. Закон поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств.

Также сообщалось, что в Раде придумали для украинцев новый налог. Существующих налогов недостаточно для финансирования развития культуры, полагают в партии Слуга народа.

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