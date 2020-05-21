ВСУ протестировали усовершенствованный ПТРК "Корсар"

Отечественный противотанковый комплекс усилили новым прицельным механизмом.

В Черниговской области прошли испытания легкого переносного ракетного комплекса “Корсар“ производства ГП “Гос ККБ “Луч“ с усовершенствованным прицелом. Испытания проводил Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Украинский ЛПРК “Корсар“ (дальность стрельбы до 2,5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей – дотов, вертолетов, беспилотников.

Во время испытаний во взаимодействии с ГП “Гос ККБ “Луч“ были задействованы боевые расчеты от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет.

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Для определения эффективного распознавания цели и точности ее поражения пуски ракет были осуществлены как в светлое так и в темное время суток.

Вместе с тем, специалисты ГНИИ ВС ВВТ, во время испытаний обеспечивали измерение траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR210040, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

Напомним, ВСУ показали план развития Воздушных сил на 15 лет и запросили денег. В воздушном пространстве угрозы для Украины только усугубляются, что требует серьезной модернизации противовоздушной обороны.

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