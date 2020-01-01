Фигурантам дела Шеремета изменили подозрения - адвокат

Подозреваемым изменили мотивы из идеологических на "личные". Также обвинение пересмотрело степень причастности подозреваемых.

Фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения.Об этом в четверг, 21 мая, сообщил один из адвокатов Антоненко Леонид Маслов на странице в Facebook.

В частности, по его словам, изменили мотивы преступления. Убрали "ультранационалистические идеи" и "величие арийской расы".

"Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов решили создать крайне резонансные события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корысном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив)", - написал он.

Маслов также сообщил, что что Антоненко теперь значится не как организатор, а как исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь - якобы заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок.

По словам адвоката, в новом подозрении говорится, что они уничтожили машину Subaru, в которой находился Шеремет, и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку.

Маслов отметил, что это добавляет еще две статьи в обвинение, но не называл их.

"Похоже, что завтра состоится завершения расследования и раскрытия всех доказательств", - добавил он.

Накануне Зеленский заявил, что по делу Шеремета нести ответственность будут те, кто довел дело до суда, в случае, если суд не признает виновность подозреваемых в убийстве Шеремета.

Напомним, 3 апреля Печерский районный суд Киева суд оставил под стражей музыканта Андрея Антоненко. Его считают организатором убийства Шеремета. Сам Антоненко отказался свидетельствовать по делу Шеремета.

Также в конце апреля Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве Шеремета.

Кроме того, по этому делу выдвинуты подозрения военной медсестре Яне Дугарь. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

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