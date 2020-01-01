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Названо имя погибшего бойца ВСУ на Донбассе

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Мужчина погиб в результате обстрела со стороны сепаратистов - в грузовик, в котором он ехал, попала мина. У него осталась жена и двухлетний ребенок.
Погиб солдат 93-й ОМБр Холодный Яр Евгений Сафонов
Погиб солдат 93-й ОМБр Холодный Яр Евгений Сафонов
facebook.com/93OMBr

На Донбассе погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Евгений Сафонов. Об этом сообщает 93-я ОМБр в Facebook в четверг, 21 мая.

Евгений Сафонов имел позывной Сафон и был номером расчета в противотанковом дивизионе.

"С глубокой скорбью и болью в сердце мы вынуждены сообщить о смерти нашего собрата - солдата Евгения Николаевича Сафонова. В 4 часа утра грузовик, в котором ехали холодноярцы, попал под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра, из-за чего Евгений погиб, а его товарищи получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет", - сказано в сообщении.

Мужчина начал службу в 93-й ОМБр в январе 2019 года. До этого, в первый год военных действий, воевал в составе батальона Айдар.

"Он родился 25 ноября 1988 в Павлограде, где жил постоянно. Имел среднее образование. Работал на шахте… У Евгения также осталась мать, брат, жена. Осиротел двухлетний сын Денис", - передают в бригаде.

Напомним, что ранее на Донбассе снаряд попал в военный грузовик. Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Позже появилось фото подбитого военного грузовика. Журналист опубликовал фотографии уничтоженного сепаратистами в зоне ООС военного грузовика ВСУ.

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Теги: смерть, донбасс, военные, обстрел, погиб, ВСУ, погибшие, погибшие в АТО
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Источник: korrespondent.net

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