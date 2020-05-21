В течение ближайшего месяца будет постепенно снято значительное количество ограничений, включая внутренние пассажирские перевозки.

Правительство продлило в Украине карантин до 22 июня. Однако, за это время будут введены пять этапов ослабления карантина. Минздрав разъяснил, что и на каком этапе будет разрешено с помощью инфографики, обнародованной в четверг, 21 мая.

Так, в регионах, где допустят послабления, будет разрешено следующее:

с 22 мая - проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов);

с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен;

с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки;

с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам;

с 15 июня - возобновить авиаперевозки.

При этом по-прежнему остаются под запретом:

пребывание в общественных местах без маски;

нахождение на улице без документов;

самовольное оставление мест изоляции;

проведение массовых мероприятий группами больше 10 человек;

посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.

Cмотрите фотогалерею: Опубликованы пять этапов смягчения карантина

Тем временем глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина будет выходить из карантина несколько месяцев, пока не будет вакцины и эффективных протоколов лечения.

Ранее Кабмин озвучил правила адаптивного карантина. Правительство поддержало ослабление карантинных мер с 22 мая, добавив открытие метро и детсадов с 25 мая.

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