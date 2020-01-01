Украина показала в ОБСЕ российские документы Дениса Пушилина, Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой.

На заседании Постоянного совета ОБСЕ Украина показала копию российского паспорта так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Укринформ в четверг, 21 мая.

Цимбалюк также продемонстрировал копии иностранных и внутренних паспортов РФ, принадлежащих Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой - так называемым "министрам иностранных дел" т.н. "ЛНР" и "ДНР" соответственно, за участие которых в минских переговорах выступает Россия.

По словам украинского постпреда, минский пакет мероприятий предусматривает проведение консультаций с представителями ОРДО в рамках ТКГ и Украина работает в этом направлении. В то же время участие в таких консультациях должны принимать те местные жители ОРДЛО, которые не являются представителями российской оккупационной власти и не обладают российскими паспортами.

"Мы попросили все делегации стран-участниц ОБСЕ помнить об этом каждый раз, когда российская делегация попытается продвигать свое искаженное видение состава ТКГ. Есть только три участника Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ", - резюмировал Цимбалюк.

Cмотрите фотогалерею: У переговорщиков ОРДЛО в Минске российские паспорта

Напомним, что Зеленский дал себе еще год для урегулирования на Донбассе. Владимир Зеленский готов лично встретиться с президентом России, если Минские переговоры по Донбассу не дадут результата.

Также сообщалось, что ТКГ проведет срочное заседание. Украинская сторона оперативно отреагировала на заявление сепаратистов "ЛДНР" о повышении боеготовности.

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