Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину прибыл гуманитарный груз из Азербайджана

Комментариев: 0
Баку передал Киеву медицинские маски, защитные комбинезоны, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.
Гуманитарная помощь из Азербайджана
Гуманитарная помощь из Азербайджана
president.gov.ua

Азербайджан направил в Украину гуманитарный груз общим весом 23 тонны. Его встретил в аэропорту заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает в четверг, 21 мая, пресс-служба Офиса.

Отмечается, что гуманитарный груз из Баку включает: 100 тысяч медицинских масок, пять тысяч защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

"Договоренности о предоставлении указанной гуманитарной помощи были достигнуты по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшийся 26 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Жовква отметил, что Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса.

Также по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые сорочки.

 

 

Ранее сообщалось, что США дали Украине 15,5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. А Красный Крест отправил почти 20 тонн гуманитарки в Донецк.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Азербайджан, Гуманитарная помощь, Коронавирус, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь