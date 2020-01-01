Баку передал Киеву медицинские маски, защитные комбинезоны, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

Азербайджан направил в Украину гуманитарный груз общим весом 23 тонны. Его встретил в аэропорту заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает в четверг, 21 мая, пресс-служба Офиса.

Отмечается, что гуманитарный груз из Баку включает: 100 тысяч медицинских масок, пять тысяч защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

"Договоренности о предоставлении указанной гуманитарной помощи были достигнуты по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшийся 26 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Жовква отметил, что Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса.

Также по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые сорочки.

Cмотрите фотогалерею: В Украину прибыл гуманитарный груз из Азербайджана

Ранее сообщалось, что США дали Украине 15,5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. А Красный Крест отправил почти 20 тонн гуманитарки в Донецк.

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