Президент Польши поблагодарил Зеленского за вышиванку

Анджей Дуда и его жена Агата получили подарок от Владимира и Елены Зеленских. Они подчеркнули, что этот жест свидетельствует о "дружественных добрососедских польско-украинских отношениях".

Президенту Польши Анджею Дуде и его жене Агате передали вышиванки от президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены. Об этом сообщает украинского посольство в Польше в четверг, 21 мая.

Отмечается, что подарок в президентском дворце в Варшаве принял глава канцелярии президента Кшиштоф Щерський, который передал письмо Зеленским от польской президентской четы.

"Спасибо за красиво вышитые, традиционные украинские рубашки, которые своей славой уходят далеко за пределы вашей родины. Мы рады, что благодаря этому подарку можем присоединиться к нынешнему Международному дню вышиванки, который украинцы празднуют на родине и во всем мире с 2007 года", - сказано в письме.

Как подчеркнули Анджей и Агата Дуда, этот красивый жест свидетельствует о "дружественных добрососедских польско-украинских отношениях".

Также польская президентская чета отметила, что день вышиванки также отмечается и украинским сообществом в Польше, особенно среди молодежи, которая ходит в местные школы с украинским языком обучения.

Напомним, что Зеленский с супругой отправили вышиванки лидерам стран. В Украине традиционно отмечают День вышиванки в третий четверг мая. В этом году праздник выпал на 21 число.

Google посвятил дудл Дню вышиванки

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