В Хмельницкой области мужчина погиб при оползне коллектора

Спасатели достали из-под завалов двоих ремонтников. Один из них был передан медикам, второго спасти не удалось.

Один человек погиб и один пострадал в результате оползня канализационного коллектора в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 мая в 16:21 в г. Староконстантинов во время проведения ремонтных работ канализационного коллектора произошел оползень, в результате чего под завалом оказались два человека, которые спасателями ГСЧС были подняты на поверхность", - говорится в сообщении.

Один из пострадавших был спасен и передан медикам. Второго мужчину пытались реанимировать, однако он умер.

Ранее сообщалось, что в Одесской области при оползне погибли два человека. Позже стало известно, что их засыпал оползень, когда они пытались спасти собаку, залезшую в лисью нору.

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