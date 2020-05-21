С "крестного отца" контрабанды Альперина сняли все обязательства - ЦПК

Суд снял электронный браслет и отменил все обязательства для подозреваемого, которого президент Зеленский обвинял в организации крупных схем контрабанды.

Вадима Альперина "держит" только залог Альперін у Facebook

Высший антикоррупционный суд снял с "короля контрабанды" Вадима Альперина электронный браслет и отменил обязательства. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что соответствующее решение принял судья Сергей Мойсак.

Судья отменил все обязательства, в том числе электронный браслет. Поэтому Альперина "держит" только залог.

Отмечается, что ранее этот же судья отказался взимать залог с Альперина за скрывание паспорта гражданина Израиля, хотя впоследствии апелляция все-таки отсудила эти 35 млн.

Ранее президент Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из "крестных отцов контрабанды" в Украине Вадима Альперина. "С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет состояться долгожданной встрече контрабандиста с законом", - написал Зеленский.

Затем адвокат Альперина заявил, что бизнесмен, объявленный Зеленским в розыск, не скрывается и лично придет к прокурору. 2 декабря Альперин вышел из СИЗО после внесения 70 миллионов гривен залога. Впоследствии на него надели электронный браслет. Позже стало известно, что за Альперина внесли более 40 млн залога.

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