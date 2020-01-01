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СМИ: дело Шеремета будет завершено в ближайшие дни

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Материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд.
Материалы дела об убийстве журналиста в ближайшее время будут переданы в прокуратуру - СМИ
Материалы дела об убийстве журналиста в ближайшее время будут переданы в прокуратуру - СМИ
facebook.com/pavel.sheremet.9

Нацполиция в ближайшие дни завершит предварительное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета, потому что пришел "приказ сверху". Об этом сообщили журналисты программы Слідство Інфо в сюжете Тайна следствия. 

Журналисты ссылаясь на источник, что приказ о скорейшем завершении следствия "поступил сверху", несмотря на то, что некоторые следователи считают доказательства недостаточными.

"Достаточно ли недостаточно доказательств для направления дела в суд будет решать прокуратура, куда полиция передать дело", говорится в сюжете программы. 

По данным СМИ, дело оставил прокурор Сергей Зузак, который все эти месяцы был главным в следствии.

Ранее стало известно, что фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения.
 
Накануне Зеленский заявил, что по делу Шеремета нести ответственность будут те, кто довел дело до суда, в случае, если суд не признает виновность подозреваемых в убийстве Шеремета.
 

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Теги: следствие, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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