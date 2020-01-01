СМИ: дело Шеремета будет завершено в ближайшие дни

Материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд.

Материалы дела об убийстве журналиста в ближайшее время будут переданы в прокуратуру - СМИ facebook.com/pavel.sheremet.9

Нацполиция в ближайшие дни завершит предварительное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета, потому что пришел "приказ сверху". Об этом сообщили журналисты программы Слідство Інфо в сюжете Тайна следствия.

Журналисты ссылаясь на источник, что приказ о скорейшем завершении следствия "поступил сверху", несмотря на то, что некоторые следователи считают доказательства недостаточными.

"Достаточно ли недостаточно доказательств для направления дела в суд будет решать прокуратура, куда полиция передать дело", говорится в сюжете программы.

По данным СМИ, дело оставил прокурор Сергей Зузак, который все эти месяцы был главным в следствии.

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