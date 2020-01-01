В Украину из Франции эвакуировали еще 170 украинцев

Очередной эвакуационный рейс Париж-Киев выполнила компания "Международные авиалинии Украины".

Из Франции эвакуировали еще 170 граждан Украины facebook/serviceconsulaireukraineenfrance

Из Франции в Украину вылетел очередной рейс с эвакуированными из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа украинцами на борту. Об этом, в четверг, 21 мая, на своей Facebook-странице сообщил консульсько-правовой отдел Посольства Украины во Франции.

Всего, по словам дипломатов, благодаря работе консулов украинского посольства были подготовлены 17 таких рейсов.

"Всего с начала эпидемии COVID19 спецрейсами SkyUp Airlines и Fly UIA из Франции в Украину вернулись 4194 украинца", - резюмировали в дипломатическом учреждении.

В то же время, в Польше заявили, что украинские сезонные работники в Польше смогут начать работать без соблюдения двухнедельного карантина.

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