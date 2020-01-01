В Одессе обвалился жилой дом: людей эвакуируют

Жилой фонд Одессы продолжает разрушаться. В городе за последние три дня произошло уже второе обрушение части жилого дома.

В Одессе на Среднефонтанской, 29 обрушился очередной жилой дом. По предварительным данным пострадали шесть квартир. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщает национальная полиция в Одесской области.

По информации правоохранителей, произошло обрушение фасада и крыши двухэтажного жилого дома

"Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании", - говорится в сообщении.

На данный момент информации про жертв нет.

На месте происшествия находится вице-мэр - директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности обвала дома в Одессе 18 мая.

Также Корреспондент писал, что в Одессе демонтируют стену и крышу рухнувшего дома.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet