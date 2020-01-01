Украина и МВФ договорились о кредите stand-by на пять миллиардов долларов

В настоящее время соглашения достигнуто на рабочем уровне, руководства МВФ рассмотрит его в ближайшие недели.

МВФ и Украина предварительно договорились о новой программе сотрудничества csis.org

Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного соглашения о резервном кредите (stand-by) на пять миллиардов долларов на 18 месяцев, говорится в заявлении фонда. Об этом, в пятницу, 22 мая, сообщает, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение фонда.

Отмечается, что целью кредита является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса нового типа.

Ожидается, что эта договоренность "станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки".

Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.

"Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели", - добавили в МВФ.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает до конца текущего года взять займов на 457 миллиардов гривен.

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