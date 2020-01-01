СМИ обнаружили у главы СБУ еще одну руководящую должность

В соответствии с антикоррупционным законодательством, управлять частными структурами государственный служащий Украины не может.

Глава Службы Безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской коммерческой фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Об этом,заявили журналисты проекта Схемы: коррупция в деталях, обнародовав результаты своего расследования на сайте Радио Свобода.

В ходе своего расследования журналисты выяснили, что компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada зарегистрирована в провинции Жирона.

"Иван Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность administrador 'unico, то есть единоличный администратор, лицо уполномочено на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует актуальной выписку из реестра юридических лиц Испании. Таким образом данное лицо имеет полномочия выполнять все действия от имени фирмы.", - говорится в статье.

Сообщается, что уставный капитал фирмы - 3000 евро. Компания специализируется на возведении зданий и различных операциях с недвижимостью.

"Из открытых реестров невозможно узнать, действует ли компания сейчас, поскольку она не подает годовые отчеты. Именно это стало причиной того, что фирма в списках налоговой инспекции Испании числится как нарушитель", - говорят журналисты.

По словам журналистов, те также обратились к Государственному реестру юридических лиц провинции Жирона, в которой зарегистрирована эта компания. Там заверили, что фирма действует и не ликвидирована. Для прекращения деятельности компания сначала должна закрыть все долги.

Также, расследователи обратились к Ивану Баканову. но тот, по их словам, лично отказался комментировать эту инормацию. Однако по данным пресс-службы СБУ, испанская компания, которой руководит Баканов, ликвидирована, а глава СБУ не занимается коммерческой деятельностью.

"На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться", - резюмировали в сюжете "Схемы".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что считает своего друга Ивана Баканова самым честным главой Службы безопасности Украины за время независимости.

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