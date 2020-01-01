Новости Донбасса 22 мая: Один военный погиб, семеро ранены

Боевики семь раз обстреливали позиции ВСУ.

В течение минувших суток, 21 мая, на Донбассе сепаратисты 7 раз нарушили режим “тишины“. В результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ у Крымского враг открывал огонь из 120 мм минометов, а по защитникам Трехизбенки - из минометов 82-го калибра.

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По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех оккупантов.

С начала текущих суток боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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