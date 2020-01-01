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Сутки на Донбассе: семь обстрелов, у ВСУ потери

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Ответным огнем украинские военнослужащие ранили не менее четырех сепаратистов, отметили в штабе.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, двое были ранены и еще пять получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 22 мая.

Так, враг совершал обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки, Богдановки, Крымского и Трехизбенки.

"Военнослужащие Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", – отметили в штабе.

По данным разведки, вчера украинские военные ранили по меньшей мере четырех сепаратистов.

С начала нынешних суток противник два раза открывал огонь – возле Богдановки и Верхнеторецкого. Потерь нет.

Напомним, за сутки 20 мая сепаратисты совершили 19 обстрелов по позициям ВСУ. Тогда были ранены три бойца ВСУ.

А днем в четверг появилось сообщение о новых потерях на Донбассе, после того как снаряд попал в военный грузовик. Также стало известно имя погибшего военного.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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