Сутки на Донбассе: семь обстрелов, у ВСУ потери
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, двое были ранены и еще пять получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 22 мая.
Так, враг совершал обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки, Богдановки, Крымского и Трехизбенки.
"Военнослужащие Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", – отметили в штабе.
По данным разведки, вчера украинские военные ранили по меньшей мере четырех сепаратистов.
С начала нынешних суток противник два раза открывал огонь – возле Богдановки и Верхнеторецкого. Потерь нет.
Напомним, за сутки 20 мая сепаратисты совершили 19 обстрелов по позициям ВСУ. Тогда были ранены три бойца ВСУ.
А днем в четверг появилось сообщение о новых потерях на Донбассе, после того как снаряд попал в военный грузовик. Также стало известно имя погибшего военного.
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