Кровавая трагедия: На Житомирщине мужчина расстрелял семь человек

Мужчина стрелял из охотничьего ружья марки "ИЖ".

Ночью, 22 мая, в лесах Житомирской области разыгралась кровавая трагедия. 58-летний мужчина расстрелял компанию отдыхающих из гладкоствольного охотничьего ружья. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook.

Читай также: На военной базе США в Техасе произошла стрельба

Как сообщается, на берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбу.

Всего в компании было 9 человек, включая арендатора ставка, мужчину 1962 года рождения. После распития алкогольных напитков шестеро отдыхающих легли спать, а двое остались распивать алкоголь с арендатором ставка.

Около 1 часа ночи, арендатор ставка, который является профессиональным охотником, на почве внезапно возникшего конфликта, начал расстреливать отдыхающих из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки “ИЖ“.

Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию, - говорится в сообщении.

Подозреваемый в массовом убийстве задержан полицией. Ружье изъято. Мужчина будет отправлен на принудительную психиатрическую экспертизу.

Читай также: Полиция объявила подозрение двум участникам перестрелки в Мукачево

Если подтвердится, что мужчина вменяемый, то ему грозит пожизненный срок за решеткой.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева произошла стрельба возле одного из храмов. В результате инцидента был ранен один человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.