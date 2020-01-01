Наелся гаек и болтов: Под Одессой умер ребенок, которого лечила знахарка

Вместо скорой помощи мать мальчика вызвала знахарку.

В Одесской области скончался 10-летний мальчик, который наглотался металлических гаек, болтов и саморезов. Когда сыну стало плохо, его мать, вместо того “скорой“, вызвала знахаря.

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Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, мальчик на протяжении двух суток мучился от боли в животе. В больницу мальчика доставили в крайне тяжелом состоянии с перитонитом.

Портал Обозреватель пишет, что сердце ребенка остановилось в реанимации, его пытались запустить на протяжении 75 минут. Медики рассказали, что мальчика можно было спасти, если бы его привезли хотя бы чуть-чуть раньше.

Если бы помощь вовремя оказали, то, я думаю, что ребенок не то чтобы инвалидом не остался, но и жил бы дальше полноценной жизнью. И вот эти какие-то местные знахари, которые там ходили, лечили ребенка, давали ему какие-то таблетки вместо того, чтобы ребенка госпитализировать в больницу, - рассказал Дмитрий Фомин, главный врач Любашевской райбольницы.

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Позже выяснилось, у мальчика были ментальные нарушения и он нуждался в особом уходе. Соседи рассказали, что ребенок рос в неблагонадежной семье - мать любит выпить, а отец днями находился на работе. Учителя подтвердили, что ребенком никто не занимался.

Дети мне рассказывали, что он на уроке нарвет листочки из тетради и так в рот, в рот. Ну какой-то такой он мальчик, - рассказала учительница ребенка.

Также, по словам педагога, вместо игрушек он постоянно таскал инструменты. Мальчик не дожил неделю до своего 11-летия.

Полиция возбудила уголовное производство по статье “Умышленное убийство“ с пометкой “Несчастный случай“. Правоохранители назначили экспертизы, которые докажут или опровергнут вину матери, которая несвоевременно обратилась за медицинской помощью.

Напомним, жительницу Харьковской области Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве ее 13-летней дочери, могут отправить для прохождения психиатрической экспертизы в соседний регион.

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