В Украине 20 148 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

За сутки заразились 442 человека.

По состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

Об этот сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 824 случая;

Волынская область - 740 случаев;

Днепропетровская область - 859 случаев;

Донецкая область - 141 случай;

Житомирская область - 607 случаев;

Закарпатская область - 1003 случая;

Запорожская область - 401 случай;

Ивано-Франковская область - 1268 случаев;

Кировоградская область - 460 случаев;

г. Киев - 2522 случая;

Киевская область - 1344 случая;

Львовская область - 1240 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 277 случаев;

Одесская область - 814 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1323 случая;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1105 случаев;

Харьковская область - 866 случаев;

Херсонская область - 173 случая;

Хмельницкая область - 299 случаев;

Черновицкая область - 2905 случаев;

Черкасская область - 383 случая;

Черниговская область - 119 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика МОЗ

Напомним, США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-19. Компания AstraZeneca готова выпустить до миллиарда доз антикоронавирусной вакцины и ищет покупателей.

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