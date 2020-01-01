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В Украине 20 148 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразились 442 человека.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UGP

По состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

Об этот сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 824 случая;
  • Волынская область - 740 случаев;
  • Днепропетровская область - 859 случаев;
  • Донецкая область - 141 случай;
  • Житомирская область - 607 случаев;
  • Закарпатская область - 1003 случая;
  • Запорожская область - 401 случай;
  • Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
  • Кировоградская область - 460 случаев;
  • г. Киев - 2522 случая;
  • Киевская область - 1344 случая;
  • Львовская область - 1240 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 277 случаев;
  • Одесская область - 814 случаев;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровенская область - 1323 случая;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1105 случаев;
  • Харьковская область - 866 случаев;
  • Херсонская область - 173 случая;
  • Хмельницкая область - 299 случаев;
  • Черновицкая область - 2905 случаев;
  • Черкасская область - 383 случая;
  • Черниговская область - 119 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-19. Компания AstraZeneca готова выпустить до миллиарда доз антикоронавирусной вакцины и ищет покупателей.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
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