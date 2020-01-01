В Киевской области карантин не отменили: Названа причина

Эпидемиологическая ситуация в области не соответствует критериям Кабмина.

Карантин в Киевской области не отменяется из-за несоответствия текущей эпидемиологической ситуации показателям Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Читай также: Опубликованы пять этапов смягчения карантина

“20 мая 2020 года Кабмин принял решение об ослаблении карантинных ограничений на основании решения региональной комиссии (ТЭБ и ЧС) и при соответствии таких критериев“ - говорится в сообщении.

Ключевые показатели эпидемиологической ситуации в Киевской области 22 мая:

Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения). Текущий показатель - 13,9 человека на 100 тыс, необходимый для отмены карантина - меньше 12-ти.

(общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения). Текущий показатель - 13,9 человека на 100 тыс, необходимый для отмены карантина - меньше 12-ти. Загруженность коек - 8,9% (нужно менее 50%).

- 8,9% (нужно менее 50%). Среднее количество ПЦР-тестирования -19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

Читай также: Карантин обошелся Украине в 53,5 млрд долларов – экс-министр Милованов

“Инцидентность превышает минимально установленный показатель, поэтому региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий“ - подытожили в облгосадминистрации.

Ранее была названа еще одна область, где не планируется смягчение карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.