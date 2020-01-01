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В Киевской области карантин не отменили: Названа причина

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Эпидемиологическая ситуация в области не соответствует критериям Кабмина.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Карантин в Киевской области не отменяется из-за несоответствия текущей эпидемиологической ситуации показателям Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

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“20 мая 2020 года Кабмин принял решение об ослаблении карантинных ограничений на основании решения региональной комиссии (ТЭБ и ЧС) и при соответствии таких критериев“ - говорится в сообщении.

Ключевые показатели эпидемиологической ситуации в Киевской области 22 мая:

  • Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения). Текущий показатель - 13,9 человека на 100 тыс, необходимый для отмены карантина -  меньше 12-ти.
  • Загруженность коек - 8,9% (нужно менее 50%).
  • Среднее количество ПЦР-тестирования -19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

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“Инцидентность превышает минимально установленный показатель, поэтому региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий“ - подытожили в облгосадминистрации.

Ранее была названа еще одна область, где не планируется смягчение карантина.

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Теги: карантин, Киевская область
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