Мать убитого Бузины встретилась с генпрокурором Венедиктовой

О встрече рассказала сама Валетина Павловна, мать Олеся.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова встречалась с матерью убитого 16 апреля 2015 года журналиста и писателя Олеся Бузины.

Читай также: Подозреваемый в убийстве Бузины избран в Совет общественного контроля при НАБУ

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на комментарий Валентины Павловны, матери Олеся.

По словам женщины, в день пятой годовщины смерти Олеся Бузины, ей позвонили из Офиса генерального прокурора и предложили встретиться с главой ведомства.

Выразили свое сочувствие и спросили: в чем я нуждаюсь, чем мне помочь? А мне ничего не надо, кроме одного: справедливости. Потому что сына моего убили ни за что. Пять лет, и пока никаких результатов. Я так и сказала. Меня выслушали, а потом через несколько дней снова перезвонили и сказали, что Ирина Валентиновна (генпрокурор Венедиктова, - ред.) хочет со мной встретиться, - рассказала мать Бузины.

Также женщина рассказала, что после смерти сына не раз обращалась к разным генпрокурорам и просила о встрече, но все ей отказывали.

Меня не принял Юрий Луценко, не принял Руслан Рябошапка. А к Венедиктовой я даже не обращалась, настолько уже разуверилась, что кто-то может помочь. А она сама меня пригласила на встречу, - рассказала Валентина Павловна.

Читай также: Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных

Также мать Бузины рассказала, что их встреча состоялась 5 мая и продлилась примерно полчаса. К Венедиктовой она пришла с адвокатом Артемом Захаровым. В ходе общения Валентина Бузина рассказала генпрокурору о проблемах, с которыми она сталкивается как потерпевшая. Также представитель потерпевшей, адвокат Артем Захаров, прокомментировал предоставленные генпрокурору документы и доказательства.

Мы подали генпрокурору официальное обращение с доказательствами, что расследование блокируется, - сообщил журналистам Артем Захаров.

Сама Валентина Бузина уверена, что смогла донести Венедиктовой все, что хотела. Теперь семья погибшего ждет реакции.

Мне кажется, что я и мои адвокаты сумели донести до генпрокурора Венедиктовой все проблемы в расследовании дела об убийстве моего сына. Но, повторяю, я ничего ни у кого не прошу. Единственное - поступите по закону, - резюмировала Валентина Бузина.

Напомним, Кива извинился перед матерью Олеся Бузины за резкие публичные высказывания о его смерти.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.