Коронавирус в армии: За сутки трое инфицированных

Всего коронавирусом болеют 48 военнослужащих.

По данным на 22 мая в Вооруженных силах Украины выявили 48 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки заразились трое военных. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Читай также: В Киевской области карантин не отменили: Названа причин

“По состоянию на 07:00 22 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 48 человек. Всего за время пандемии выздоровели 85 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 243 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 17 человек“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 20 148 случаев коронавируса. За сутки заразились 442 человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.