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Проект Яценюка Стена на границе с РФ завершат в 2025 году

Комментариев: 6
Задержку строительства в Госпогранслужбе объясняют сокращением финансирования.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Строительство проекта Стена на границе с РФ будет завершено в 2025 году. Об этом сообщает StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу, пишет ЭП.

Задержку в строительстве пограничники объясняют сокращением финансирования, а также повышением цен на стройматериалы, услуги - говорится в сообщении

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Проект Стена был анонсирован бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году. Тогда строительство планировалось завершить в 2018 году, но после сроки продлили до 2021. 

Стартовая стоимость проекта оценивалась в 4,1 млрд грн. В период с 2015 по 2019 годы было освоено 1,7 млрд грн. 

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Пограничники отмечают, что уже выполнили большой объем работ. В частности, установили  634 км инженерных заграждений, а также проложили 341 км рокадных дорог.

В ведомстве подчеркивают, что указанные работы проекта “Стена“ были выполнены на 86% и на 93% соответственно - говорится в сообщении

Скрин

В июле 2017 года стало известно, что ГПУ расследует большую растрату при строительстве Стены. В хищении государственных денег подозревают восемь человек.

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Теги: стена, РФ, Арсений Яценюк
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Комментариев (6)
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Аккуратный    22.05.2020, 11:38
Оценка:  -1
Аккуратный
Этот проект разработан по последней сверхсекретной технологии "стелс". Стены не видишь, но она как бы есть. Понимать надо.
Колишній-східняк    22.05.2020, 11:01
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Стартовая стоимость проекта оценивалась в 4,1 млрд грн. В период с 2015 по 2019 годы было освоено 1,7 млрд грн. - это для тех, которые постоянно вопрошают, а где стена?
askjhl    22.05.2020, 11:08
Оценка:  -24
askjhl
а где стена? Вижу только дачный забор/оградку.
Колишній-східняк    22.05.2020, 11:18
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Стена - это военный оборонный объект. Может тебе еще и карту дать?
askjhl    22.05.2020, 11:28
Оценка:  -23
askjhl
О, порохоботы - минусятники подтянулись ))) Так вот - если это стена то что б у тебя дом был из таких стен.
Колишній-східняк    22.05.2020, 11:39
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Ты слепой? Не видишь, что на фото стена где-то в населённом пункте или рядом с ним проходит? Тебе там противотанковый ров с водой, бетонный дот и минное поле подавай?
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