Проект Яценюка Стена на границе с РФ завершат в 2025 году

Задержку строительства в Госпогранслужбе объясняют сокращением финансирования.

Строительство проекта Стена на границе с РФ будет завершено в 2025 году. Об этом сообщает StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу, пишет ЭП.

Задержку в строительстве пограничники объясняют сокращением финансирования, а также повышением цен на стройматериалы, услуги - говорится в сообщении

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Проект Стена был анонсирован бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году. Тогда строительство планировалось завершить в 2018 году, но после сроки продлили до 2021.

Стартовая стоимость проекта оценивалась в 4,1 млрд грн. В период с 2015 по 2019 годы было освоено 1,7 млрд грн.

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Пограничники отмечают, что уже выполнили большой объем работ. В частности, установили 634 км инженерных заграждений, а также проложили 341 км рокадных дорог.

В ведомстве подчеркивают, что указанные работы проекта “Стена“ были выполнены на 86% и на 93% соответственно - говорится в сообщении

Скрин

В июле 2017 года стало известно, что ГПУ расследует большую растрату при строительстве Стены. В хищении государственных денег подозревают восемь человек.

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