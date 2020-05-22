Порошенко срочно вызывают на допрос в ГБР

Бывший президент обязан явиться на допрос 26 мая в 11:00.

Порошенко вызвали на допрос в ГБР facebook.com/mpalinchak

Государственное бюро расследований вызвало экс-президента Украины на допрос в качестве свидетеля. Следователи определили необходимость прибытия на допрос Порошенко как срочную. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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“Срочное сообщение о вызове ныне действующего народного депутата Украины, гражданина Порошенко П.А. в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля“, - говорится в сообщении.

Так, Порошенко вызвали на допрос на основании уголовного дела № 42020000000000307, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Повестка dbr.gov.ua

Напомним, ранее Порошенко отреагировал на “телефонный скандал“. За попытками рассорить Украину с нынешней администрацией США бывший глава государства усмотрел провокации России.

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