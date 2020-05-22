Украина перешла к адаптивной модели карантина: Подробности

В отдельных областях происходит смягчение карантина.

С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. Решение о смягчении карантина в отдельных регионах будут приниматься профильными комиссиями. Об этом на своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"С сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация. Решение о смягчении или усилении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС при условии соблюдения трех целевых показателей", - отметил чиновник.



Согласно постановлению Кабинета министров №392 от 20 мая, карантинные ограничения будут ослаблены в областях, где зафиксированы позитивные тенденции эпидемической ситуации.

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Решение об ослаблении карантина в отдельных областях принимаются на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое учитывает состояние эпидемической ситуации и соответствия региона для ослабления противоэпидемических мер.



Соответствующее решение может пересматривается не реже одного раза в неделю с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.



Кабинет министров обозначил следующие критерии для ослабления карантина в отдельных регионах:

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"Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в выделенных для борьбы с COVID-19 менее 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней", - говорится в документе.

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В случае соответствия вышеперечисленных норм, с 22 мая в областях откроются гостиницы без ресторанов, начнет работать общественный и внутриобластной транспорт. Также можно будет проводить религиозные праздники, соблюдая ограничения по количеству участников (1 человек на 10 кв.м.), а также спортивные мероприятия ( не больше 50 участников, без зрителей).



С 25 мая в городах откроется метрополитен, и возобновят работу детские сады.



С 1 июня возобновят работу фитнес-центры (не более 10 человек на занятии), откроются образовательные учреждения для групп не более 10 человек. Также возобновляются межобластные ж/д перевозки для пассажиров.



С 10 июня открыться могут рестораны и кафе, музеи, гостиницы и хостелы.



Возобновление авиасообщения запланировано на 15 июня.

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