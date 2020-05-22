Опубликованы жуткие фото массового расстрела на Житомирщине

Сначала убийца расстрелял двоих за столом. После он убил спящих гостей.

Появились жуткие фото массового расстрела людей в Житомирской области. Снимки опубликовал Корреспондент.

Известно, что убийца из собственного ружья расстрелял семь человек. Погибли несколько военных и волонтер.

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Замглавы МВД Арсен Геращенко рассказал детали трагедии. По его словам, только одному человеку удалось спастись и сбежать в лес. После он вышел в село и вызвал полицию.

“Около часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки Иж. Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек“ - говорится в сообщении.

Фото 18+

Ранее сообщалось о том, что в Житомирской области были убиты семь человек.

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