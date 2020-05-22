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Опубликованы жуткие фото массового расстрела на Житомирщине

Комментариев: 5
Сначала убийца расстрелял двоих за столом. После он убил спящих гостей.
Опубликованы жуткие фото массового расстрела на Житомирщине
Опубликованы жуткие фото массового расстрела на Житомирщине
Корреспондент

Появились жуткие фото массового расстрела людей в Житомирской области. Снимки опубликовал Корреспондент.

Известно, что убийца из собственного ружья расстрелял семь человек. Погибли несколько военных и волонтер.

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Замглавы МВД Арсен Геращенко рассказал детали трагедии. По его словам, только одному человеку удалось спастись и сбежать в лес. После он вышел в село и вызвал полицию. 

“Около часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки Иж. Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек“ - говорится в сообщении.

Фото 18+

Ранее сообщалось о том, что в Житомирской области были убиты семь человек.

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Теги: убийство, фото, Житомирская область
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Комментариев (5)
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zadneprohodchik    22.05.2020, 11:28
Оценка:  0
zadneprohodchik
антончик -говномет знатный
Swenson    22.05.2020, 11:25
Оценка:  0
Swenson
Водка зло!!!
dimasvetik    22.05.2020, 11:25
Оценка:  +1
dimasvetik
подозреваю разговор был на политическую тему
Шандор    22.05.2020, 11:20
Оценка:  -25
Шандор
"Погибли несколько военных и волонтер"

Ничего нового, гейрои ото нажрались, стали вести себя как обычно и подтолкнули собутыльника к превышению самообороны.
Колишній-східняк    22.05.2020, 10:57
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А автомат на фото у убитого звідки?
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