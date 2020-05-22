Умер бывший народный депутат Анатолий Матвиенко

В прошлом созыве Рады Матвиенко занимал должность заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко".

Скончался украинский политик, депутат Верховной Рады шести созывов Анатолий Матвиенко.

Об этом на своей странице в FB написал представитель партии "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

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"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинском, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили паски в церкви на Аскольдовой могиле", - написал Княжицкий.



Анатолий Матвиенко родился 22 марта 1953 года в городе Бершадь Винницкой области. Он шесть раз получал мандат народного депутата Украины. С 2002 по 2011 год Матвиенко был председателем Украинской республиканской партии "Собор". Во время прошлого парламентского созыва, он занимал должность заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко".

Напомним, на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек.

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