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Около 10 областей не готовы к выходу из карантина - МОЗ

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Также к ослаблениям не готовы Киев и Киевская область.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что десять областей не готовы к выходу из карантина. Об этом глава МОЗ рассказал во время очередного брифинга в пятницу, 22 мая. 

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По словам главного медика страны, карантин нельзя отменять в Киевской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой и других областях. В этих регионах зафиксированы большое количество инфицированных, высокая загруженность больниц, а также недостаточный уровень тестирования на COVID-19.

В Украине не все регионы готовы к отмене карантинных ограничений
В Украине не все регионы готовы к отмене карантинных ограничений
МОЗ

Ранее сообщалось о том, что в Киевской области карантин не отменили.

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Теги: Украина, регионы, карантин, отмена
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