Массовый расстрел на Житомирщине связывают с вымогательством взятки – СМИ

На данный момент полиция проверяет версию.

Массовый расстрел семи отдыхающих в Житомирской области может быть связан с другим преступлением. Его связывают с вымогательством взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

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Как сообщается, накануне массой бойни, которая произошла ночью, 22 мая, был задержан за вымогательство и получение взятки сотрудник полиции - начальник Попильнянского ОП Коростышевского ОП ГУНП в области.

Полицейский требовал и получил взятку от подозреваемого в убийстве мужчины за возможность беспрепятственно осуществлять рыбный промысел, а также арендовать ставок. Сейчас связь этих преступлений проверяет следствие.

Напомним, ранее на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек. Мужчина стрелял из охотничьего ружья марки “ИЖ“.

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