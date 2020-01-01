С 1 июня в Украине возобновят межобластные перевозки - Минздрав

На этом этапе планируют запустить все виды транспорта, уверяет глава Минздрава.

В первый день лета украинцам разрешать путешествовать по стране Фейсбук Минтранса

В рамках следующего этапа смягчения карантина с 1 июня в Украине возобновят межобластные перевозки всеми видам транспорта. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в пятницу, 22 мая.

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По его словам, принимая решение касательно очередного послабления карантинных ограничений, украинское правительство учитывает рекомендации украинских эпидемиологов, авторитетных международных эпидемиологоических институтов, а также эпидемическую ситуацию в других странах мира.

Следующий этап у нас начинается 1 июня. Начиная с 1 июня в стране будет возобновлена работа фитнес-центров. Также будут возобновлены межобластные перевозки всеми видами транспорта, - сообщил Степанов.

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Он добавил, что с 1 июня возобновится работа спортивных комплексов и бассейнов, а с 10 июня будет разрешена работа кафе и ресторанов в помещениях (сейчас разрешены только летние площадки на открытом воздухе).

Напомним, начиная с пятницы, 22 мая, Украина перешла к адаптивной модели карантина. Решение о смягчении карантина в отдельных регионах будут приниматься профильными комиссиями.

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