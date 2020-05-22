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МОЗ: В Украине катастрофически не хватает медицинских кадров

Комментариев: 2
В Минздраве отметили, что не хватает семейных врачей, эпидемиологов, инфекционистов.
В Украине нехватка врачей
В Украине нехватка врачей
EPA/UPG

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинские больницы испытывают острый дефицит медицинских кадров. В частности, в больницах не хватает эпидемиологов, врачей инфекционистов, врачей интенсивной терапии. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. 

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“Кадровый дефицит Украина больше чувствует во врачах семейной медицины, первичного контакта. Это также врачи-лаборанты, врачи-рентгенологи, лучевой диагностики. За время эпидемии, мы ощутимо видим, что мы имеем дополнительную потребность во врачах эпидемиологах, врачах инфекционистах, врачах интенсивной терапии”, - рассказала Микичак.

Она отметила, что учитывая эти выводы, будет корректироваться государственный заказ для медицинских учебных заведений.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина перешла к адаптивной модели карантина. В отдельных областях происходит смягчение карантина. 

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Теги: МОЗ, Врачи, Дефицит, Кадры
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Комментариев (2)
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Vixerunt    22.05.2020, 12:31
Оценка:  0
Vixerunt
А в этом нет ничего удивительного; вы дальше платите медикам по 200 баксов зарплаты и лечиться будете у фельдшеров зелёнкой с йодом. Когда начальник Жэка получает в разы больше медика то о чём говорить.
Потому_что    22.05.2020, 12:11
Оценка:  +3
Потому_что
В стране только таксисты, охранники, банковский сектор и адвокаты. Столяры и сантехники через пару лет будут востребованы больше чем первые.
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