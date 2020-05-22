МОЗ: В Украине катастрофически не хватает медицинских кадров

В Минздраве отметили, что не хватает семейных врачей, эпидемиологов, инфекционистов.

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинские больницы испытывают острый дефицит медицинских кадров. В частности, в больницах не хватает эпидемиологов, врачей инфекционистов, врачей интенсивной терапии. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

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“Кадровый дефицит Украина больше чувствует во врачах семейной медицины, первичного контакта. Это также врачи-лаборанты, врачи-рентгенологи, лучевой диагностики. За время эпидемии, мы ощутимо видим, что мы имеем дополнительную потребность во врачах эпидемиологах, врачах инфекционистах, врачах интенсивной терапии”, - рассказала Микичак.

Она отметила, что учитывая эти выводы, будет корректироваться государственный заказ для медицинских учебных заведений.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина перешла к адаптивной модели карантина. В отдельных областях происходит смягчение карантина.

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