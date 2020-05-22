Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В сети слили видео работы снайпера ВСУ по террористам "ДНР"

Комментариев: 2
Видеоролик показал офицер ВСУ.
Снайпер уничтожил боевика
Снайпер уничтожил боевика
скрин

В социальных сетях появилось видео ликвидации российского террориста "ДНР" на Донбассе снайпером Вооруженных сил Украины.

Читай также: Названо имя погибшего бойца ВСУ на Донбассе

Видеоролик опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадым.

Офицер ВСУ отметил, что кадры были сняты на подступах к временно оккупированному Донецку.

Окрестности оккупированного Донецка. 850 метров. Очередной российский оккупант вышел приобрести билет на Кобзона. Верьте в наших воинов! - написал офицер.

Читай также: Один погибший и пятеро ранено: Мина боевиков уничтожила грузовик ВСУ

Напомним, террористы на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений ООС из запрещенного минского договоренностями вооружения. Боевики открыли огонь из 120 мм миномета, в результате чего был уничтожен грузовик ВСУ.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: боевики, ВСУ, снайпер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
mtervvvga    22.05.2020, 12:39
Оценка:  -25
mtervvvga
Лучше покажи простреленные черепа наших"героев",которые на концерт Слипака попали.)))))
SINOBI-LIFE    22.05.2020, 12:42
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Подгораешь федераст,чем больше вас сдохнет - тем чище будет мир!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь