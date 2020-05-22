В сети слили видео работы снайпера ВСУ по террористам "ДНР"

Видеоролик показал офицер ВСУ.

В социальных сетях появилось видео ликвидации российского террориста "ДНР" на Донбассе снайпером Вооруженных сил Украины.

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Видеоролик опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадым.

Офицер ВСУ отметил, что кадры были сняты на подступах к временно оккупированному Донецку.

Окрестности оккупированного Донецка. 850 метров. Очередной российский оккупант вышел приобрести билет на Кобзона. Верьте в наших воинов! - написал офицер.

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Напомним, террористы на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений ООС из запрещенного минского договоренностями вооружения. Боевики открыли огонь из 120 мм миномета, в результате чего был уничтожен грузовик ВСУ.

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