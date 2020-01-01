Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ОБСЕ зафиксировала тяжелую артиллерию боевиков в жилых кварталах

Комментариев: 0
Рядом с жилыми домами оккупанты разместили самоходные гаубицы.
2С1 "Гвоздика" (Иллюстративное фото)
2С1 "Гвоздика" (Иллюстративное фото)
Фотоархив Минобороны

Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе нарушают договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения. Оккупанты размещают тяжелую технику и артиллерию в жилых кварталах. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

Читай также: Боевики на Донбассе пытались установить видеонаблюдение

Указанный факт подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете от 20 мая. В частности, во время наблюдательного полета беспилотного летательного аппарата СММ на неподконтрольных Украине территориях на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области было зафиксировано пять танков Т-72 и три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 “Гвоздика“. Также неподалеку от жилых домов в поселке Комиссаровка Луганской области БПЛА обнаружил шесть гаубиц 2С1 “Гвоздика“.

Российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей, - отметили в штабе ООС.

Читай также: На Донбассе резко выросло количество обстрелов и жертв – ОБСЕ

Также на территории ОРДЛО на участке разведения в районе Золотого было обнаружено 20 противотанковых мин ТМ-62, оцененных как часть большего минного поля около 500 противотанковых мин вооруженных формирований боевиков.

Подобный факт нарушения существующих договоренностей произошел и вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское, где было замечено 76 противотанковых мин, - добавили в штабе ООС.

Напомним, Украина показала ОБСЕ копии паспортов РФ Пушилина и других террористов. Представители террористических организаций “Л/ДНР“ в ТГК в Минске имеют российские паспорта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: артиллерия, гаубица, танк, боевики, Донбасс, ОБСЕ, штаб ООС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь