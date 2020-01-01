ОБСЕ зафиксировала тяжелую артиллерию боевиков в жилых кварталах

Рядом с жилыми домами оккупанты разместили самоходные гаубицы.

Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе нарушают договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения. Оккупанты размещают тяжелую технику и артиллерию в жилых кварталах. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

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Указанный факт подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете от 20 мая. В частности, во время наблюдательного полета беспилотного летательного аппарата СММ на неподконтрольных Украине территориях на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области было зафиксировано пять танков Т-72 и три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 “Гвоздика“. Также неподалеку от жилых домов в поселке Комиссаровка Луганской области БПЛА обнаружил шесть гаубиц 2С1 “Гвоздика“.

Российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей, - отметили в штабе ООС.

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Также на территории ОРДЛО на участке разведения в районе Золотого было обнаружено 20 противотанковых мин ТМ-62, оцененных как часть большего минного поля около 500 противотанковых мин вооруженных формирований боевиков.

Подобный факт нарушения существующих договоренностей произошел и вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское, где было замечено 76 противотанковых мин, - добавили в штабе ООС.

Напомним, Украина показала ОБСЕ копии паспортов РФ Пушилина и других террористов. Представители террористических организаций “Л/ДНР“ в ТГК в Минске имеют российские паспорта.

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