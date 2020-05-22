СМИ назвали имена убитых в бойне на Житомирщине

По данным СМИ, расстрелянные под Житомиром были бойцами Нацгвардии.

В ночной бойне возле села Новоселица Житомирской области погибли военнослужащие Национальной и батальона имени Кульчицкого. Об этом сообщает издание Dетектив-Info со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, примерно в 01:00 в отделение полиции обратился сотрудник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Он рассказал, что находился в компании, рядом с водоемом в селе Новоселицы. Между арендатором ставка и остальными мужчинами произошел конфликт, в результате чего тот смертельно ранил семь мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.



По данным журналистов, погибли действующие сотрудники Нацгвардии Украины: бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец (позывные "Малек" и "Бородатый"), военнослужащий части №3018 НГУ Виталий Вульчина, два воина с позывными "Фин" и "Скандер", волонтер из Киева Роман Ханенко (известный, как "Гець"), а также сотрудник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

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В расстреле подозревают 58-летнего владелца водоема Анатолия Захаренко. В 2015 году он привлекался к админответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.



На месте трагедии правоохранители изъяли охотничью винтовку ИЖ-58, по факту убийства открыто уголовное производство об умышленном убийстве 2 или более граждан (п.1 ч.2 ст.115 УКУ).

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