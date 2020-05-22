Бойня под Житомиром: Брат подозреваемого рассказал свою версию

По словам брата, погибшие пришли не с мирными планами и с собой у них был арсенал оружия.

Брат подозреваемого в массовом расстреле в Житомирской области, который произошел накануне, 22 мая, не верит в версию, которую озвучил замглавы МВД Антон Геращенко. По его словам, погибшие бойцы Нацгвардии пришли к нему с далеко не мирными намерениями. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

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Так, брат подозреваемого – Виктор – рассказал, что его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги за рыбный промысел и за аренду ставка. По словам родственника, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату нагрянули знакомые “добровольцы“, которые заподозрили, что это он сдал полицейского следователям ГБР.

Он также сообщил, что сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел “наезд“, который завершился стрельбой и гибелью семерых человек. Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение в руку, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет.

Напомним, ранее на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек. Мужчина стрелял из охотничьего ружья марки “ИЖ“.

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