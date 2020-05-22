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"Причиной расстрела людей на Житомирщине мог быть алкоголь", - полиция

Комментариев: 1
Жертвами стрельбы стали 7 участников АТО.
Место бойни
Место бойни
detective-info

Причиной расстрела семи человек на водоеме в Житомирской области могло стать употребление алкоголя. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Житомирской области Аллу Ващенко. 

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По словам Ващенко, все семь погибших были участниками АТО.

Все погибшие - это участники АТО, добровольцы в возрасте от 1990 г.р. самый молодой и 1970 г.р. самый старший. Все они жители Киева. Их было восемь - приехали они с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра“, - добавила пресс-секретарь областного ГУНП.

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Ващенко уточнила, что все погибшие были друг другу давно знакомы и общались уже много лет.

Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, в ночь с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей“, - сказала она.

Напомним, СМИ назвали имена убитых в бойне на Житомирщине.

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Теги: Житомирская область, ставок, бойня, расстрел
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Комментариев (1)
meglj    22.05.2020, 13:06
Оценка:  0
meglj
С автоматами приехали к другу на отдых ?? Мусора пытаются замять вымогательство
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