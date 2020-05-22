"Причиной расстрела людей на Житомирщине мог быть алкоголь", - полиция

Жертвами стрельбы стали 7 участников АТО.

Причиной расстрела семи человек на водоеме в Житомирской области могло стать употребление алкоголя. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Житомирской области Аллу Ващенко.

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По словам Ващенко, все семь погибших были участниками АТО.



“Все погибшие - это участники АТО, добровольцы в возрасте от 1990 г.р. самый молодой и 1970 г.р. самый старший. Все они жители Киева. Их было восемь - приехали они с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра“, - добавила пресс-секретарь областного ГУНП.

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Ващенко уточнила, что все погибшие были друг другу давно знакомы и общались уже много лет.



“Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, в ночь с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей“, - сказала она.

Напомним, СМИ назвали имена убитых в бойне на Житомирщине.

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