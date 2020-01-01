В 2019 году испанская компания Баканова приостановила свою работу, - СБУ

В СБУ отреагировали на обвинения в нарушении антикоррупционного законодательства главой спецслужбы Иваном Бакановым.

Испанская компания "Nueva tierra verde sociedad limitada", где руководящую должность занимал руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, перестала функционировать еще в 2019 году. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

Читай также: Глава СБУ Баканов скрывает особняк за 7 млн грн, - СМИ

"Известный факт, что задолго до назначения на должность главы СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. При этом, соблюдая требования закона, он не занимается никакой коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность",- отметили в ведомстве.



В СБУ подчеркнули, что фирма, ок которой идет речь в расследовании программы "Схемы", приостановила свою деятельность в прошлом году.



"По компании "Nueva tierra verde sociedad limitada" обращаем внимание на то, что компания официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц. Вся вышеупомянутая информация есть в открытом доступе", - сообщили в СБУ.



Согласно расследованию журналистского проекта "Схемы", руководитель СБУ Иван Баканов с 2015 года и по нынешнее время числится администратором и уполномоченным на все действия от имени испанской фирмы "Nueva tierra verde sociedad limitada".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.