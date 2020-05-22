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Бойня под Житомиром: Жена охотника назвала причину расстрела нацгвардейцев

Комментариев: 1
По словам женщины, стрельба началась из-за ссоры.
Фото из места событий
Фото из места событий
Корреспондент

Жена охотника, который расстрелял семерых товарищей в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области, заявила, что кровавую бойню ее муж устроил из-за ссоры по военной службе.

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Об этом она рассказала в комментарии "Сегодня".

По словам женщины, муж успел рассказать ей о причинах трагедии перед тем, как его задержали полицейские.

Конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию, - сказала Ольга.

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Более того, жена подозреваемого рассказала, что расстрел произошел на берегу пруда, арендатором которого был ее муж. Также она призналась, что мужчина мог поступить так из-за алкогольного опьянения.

Там, где выпивается водка - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину, - добавила она.

Также жена подзреваемого рассказала, что некоторые погибшие были приятелями мужа. Они неоднократно приезжали к пруду порыбачить. Отмечается, что единственный мужчина, которому удалось выжить в этой стрельбе, сейчас находится на допросе.

Хорошо в нашей семье уже не будет никогда, - констатировала женщина.

Напомним, опубликованы жуткие фото массового расстрела на Житомирщине. Сначала убийца расстрелял двоих за столом. После он убил спящих гостей.

 

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Теги: бойня, Житомирская область, расстрел
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Комментариев (1)
thebestdraw    22.05.2020, 13:09
Оценка:  +1
thebestdraw
воевали и на данный момент не воюют (война продолжается как бы) - это значит 2 варианта: 1-они инвалиды. 2-они предатели родины, убежали с войны и должны быть расстреляны. Остаётся выяснить были ли среди них инвалиды.
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